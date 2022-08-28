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В росіян ще менше сил для наступу на Херсонщині — американські аналітики

Анастасія КалатурНеділя, 28 серпня 2022, 05:11
В росіян ще менше сил для наступу на Херсонщині — американські аналітики
ФОТО: GETTY

Наступальні можливості Росії в Херсонській області ще більше погіршилися.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: На це вказує те, що, за даними ОК "Південь", 27 серпня російська ДРГ (близько 10 осіб) мала невдалий штурм на напрямку Добропілля – Добрянка. ISW пише, що 10 осіб  занадто мало, щоб ефективно діяти як маневрена одиниця.

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Дослівно: "Якщо ОК "Південь" правильно повідомить про чисельність і завдання цього підрозділу, це означатиме, що російські сухопутні сили в Україні деградували настільки, що вони намагаються проводити наступальні операції, а ешелони розташовуються занадто низько, щоб досягти значних успіхів".

Теми: Херсонська областьвійна
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