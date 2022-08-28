У россиян еще меньше сил для наступления на Херсонщине — американские аналитики
Воскресенье, 28 августа 2022, 05:11
Наступательные возможности России в Херсонской области еще больше ухудшились.
Источник: американский Институт исследования войны (ISW)
Детали: На это указывает то, что, по данным ОК "Юг", 27 августа у российской ДРГ (около 10 человек) был неудачный штурм в направлении Доброполье - Добрянка. ISW пишет, что 10 человек слишком мало, чтобы эффективно действовать как маневренная единица.
Дословно: "Если ОК "Юг" правильно сообщит о численности и задачах этого подразделения, это будет означать, что российские сухопутные силы в Украине деградировали настолько, что они пытаются проводить наступательные операции, а эшелоны располагаются слишком низко, чтобы добиться значительных успехов".
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