У россиян еще меньше сил для наступления на Херсонщине — американские аналитики

Наступательные возможности России в Херсонской области еще больше ухудшились.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: На это указывает то, что, по данным ОК "Юг", 27 августа у российской ДРГ (около 10 человек) был неудачный штурм в направлении Доброполье - Добрянка. ISW пишет, что 10 человек слишком мало, чтобы эффективно действовать как маневренная единица.

Реклама:

Дословно: "Если ОК "Юг" правильно сообщит о численности и задачах этого подразделения, это будет означать, что российские сухопутные силы в Украине деградировали настолько, что они пытаются проводить наступательные операции, а эшелоны располагаются слишком низко, чтобы добиться значительных успехов".