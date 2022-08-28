Reuters: Військові кораблі США пройдуть через Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі

Два кораблі ВМС США "Чанселорсвілль" та "Антієтам" пройдуть через міжнародні води в Тайванській протоці - це перша подібна операція після загострення у відносинах з Китаєм через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Джерело: три американські чиновники у Reuters

Деталі: Такі операції зазвичай займають від 8 до 12 годин і перебувають під пильним контролем китайських військових.

В останні роки військові кораблі США, а іноді й союзних країн, таких як Великобританія та Канада, регулярно проходили через протоку, викликаючи гнів Пекіна.

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