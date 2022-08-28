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Reuters: Військові кораблі США пройдуть через Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі

Анастасія КалатурНеділя, 28 серпня 2022, 06:05
Reuters: Військові кораблі США пройдуть через Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі
ФОТО: GETTY

Два кораблі ВМС США "Чанселорсвілль" та "Антієтам"  пройдуть через міжнародні води в Тайванській протоці - це перша подібна операція після загострення у відносинах з Китаєм через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Джерело: три американські чиновники у Reuters

Деталі:  Такі операції зазвичай займають від 8  до 12 годин  і перебувають під пильним контролем  китайських військових.

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В останні роки військові кораблі США, а іноді й союзних країн, таких як Великобританія та Канада, регулярно проходили через протоку, викликаючи гнів Пекіна.

Передісторія:

  • 2 серпня Пекін почав  великомасштабні військові навчання у відповідь на візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай негайно засудив візит Пелосі і пообіцяв вжити заходи у відповідь, заявивши, що візит завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці. Китай припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.
  • Китай запустив 11 балістичних ракет у води навколо північно-східного та південно-західного узбережжя Тайваню. Міністерство оборони Тайваню заявило, що під час навчань Китай фактично репетирував атаку на острів. Кілька китайських кораблів і літаків виконували місії в Тайванській протоці, причому деякі з них перетнули неофіційну лінію розмежування між острівною країною і КНР.
  • Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді. 
  • Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

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Теми: ТайваньСШАКитай
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