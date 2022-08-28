Reuters: Военные корабли США пройдут через Тайваньский пролив впервые после визита Пелоси

Два корабля ВМС США "Чанселорсвилль" и "Антиетам" пройдут через международные воды в Тайваньском проливе - это первая подобная операция после обострения в отношениях с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Источник: три американских чиновника в Reuters

Детали: Такие операции обычно занимают от 8 до 12 часов и находятся под пристальным контролем китайских военных.

В последние годы военные корабли США, а иногда и союзных стран, таких как Великобритания и Канада, регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Пекина.

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