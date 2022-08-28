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Reuters: Военные корабли США пройдут через Тайваньский пролив впервые после визита Пелоси

Анастасия КалатурВоскресенье, 28 августа 2022, 06:05
Reuters: Военные корабли США пройдут через Тайваньский пролив впервые после визита Пелоси
ФОТО: GETTY

Два корабля ВМС США "Чанселорсвилль" и "Антиетам" пройдут через международные воды в Тайваньском проливе - это первая подобная операция после обострения в отношениях с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Источник: три американских чиновника в Reuters

Детали: Такие операции обычно занимают от 8 до 12 часов и находятся под пристальным контролем китайских военных.

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В последние годы военные корабли США, а иногда и союзных стран, таких как Великобритания и Канада, регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Пекина.

Предыстория:

  • 2 августа Пекин начал крупномасштабные военные учения в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай немедленно осудил визит Пелоси и пообещал принять ответные меры, заявив, что визит наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе. Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.
  • Китай запустил 11 баллистических ракет в воду вокруг северо-восточного и юго-западного побережья Тайваня. Министерство обороны Тайваня заявило, что во время учений Китай фактически репетировал атаку на остров. Несколько китайских кораблей и самолетов выполняли миссии в Тайваньском проливе, причем некоторые из них пересекли неофициальную линию разграничения между островной страной и КНР.
  • Определенные Китаем зоны для учений расположены вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.
  • Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

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Темы: ТайваньСШАКитай
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