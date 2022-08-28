ISW: 3-й армейский корпус россиян вряд ли будет эффективным
Подразделения третьего армейского корпуса, который российские власти хотят отправить в Украину, вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь, считают в Институте изучения войны.
Источник: ISW
Детали: По данным ISW, Россия перебросит 3-й армейский корпус для возобновления наступательных операций, возможно, на направлении Донецка и на южном направлении.
Некоторые батальоны перебрасывают на передовую сразу после сокращенной подготовки.
Институт предполагает, что россияне намерены ввести 3-й армейский корпус для усиления наступательных операций под Донецком, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки застопорилось.
Части армейского корпуса могут быть развернуты возле Херсона.
Однако подразделения армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь, считают в ISW.
Они считают, что личный состав многих частей 3-го армейского корпуса недостаточно обучен или дисциплинирован, хотя и хорошо вооружены – имеют новейшее оружие и технику: БМП-3, танки Т-80БВМ, Т-90М, автоматы Ак-12 и т.д.
Также аналитики посмотрели снимки и сообщают, что добровольцы армейского корпуса "физически нездоровы и стары".
ISW, смотря на отчеты украинских военных, предполагает, что что наступательные возможности России в Херсонской области еще больше ухудшились.