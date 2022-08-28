Британська розвідка: наказ Путіна про збільшення армії навряд чи суттєво допоможе у війні

За оцінками аналітиків розвідки Британії, останній наказ президента РФ про збільшення чисельності російської армії навряд чи суттєво відобразиться на її спроможності у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня.

У ньому нагадують про наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити розмір армії РФ на близько 140 тисяч осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це.

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"Залишається незрозуміло чи Росія спробує зробити це шляхом рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову. Та в будь-якому разі, в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе РФ збільшити її бойові спроможності в Україні. Адже Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактників - мало, а призовники принаймні технічно не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ", - зазначають у розвідці.

В огляді розвідки за 27 серпня припускали, що Росія наростила інтенсивність вогню на донецькому напрямку з метою відтягнути туди частину українських сил з півдня.