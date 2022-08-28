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Британська розвідка: наказ Путіна про збільшення армії навряд чи суттєво допоможе у війні

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 10:06

За оцінками аналітиків розвідки Британії, останній наказ президента РФ про збільшення чисельності російської армії навряд чи суттєво відобразиться на її спроможності у війні проти України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня.

У ньому нагадують про наказ Путіна від 25 серпня, яким він розпоряджається збільшити розмір армії РФ на близько 140 тисяч осіб та доручає уряду виділити відповідні кошти на це. 

"Залишається незрозуміло чи Росія спробує зробити це шляхом рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову. Та в будь-якому разі, в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе РФ збільшити її бойові спроможності в Україні. Адже Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактників - мало, а призовники принаймні технічно не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ", - зазначають у розвідці. 

В огляді розвідки за 27 серпня припускали, що Росія наростила інтенсивність вогню на донецькому напрямку з метою відтягнути туди частину українських сил з півдня.

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Теми: Велика Британіявійна
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