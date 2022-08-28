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Британская разведка: приказ Путина об увеличении армии вряд ли существенно поможет в войне

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 10:06

По оценкам аналитиков разведки Британии, последний приказ президента РФ об увеличении численности российской армии вряд ли существенно отразится на ее возможностях в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 28 августа.

В нем напоминают о приказе Путина от 25 августа, которым он распоряжается увеличить размер армии РФ на около 140 тысяч человек и поручает правительству выделить соответствующие средства.

"Остается непонятно, попытается Россия сделать это за счет рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников, или путем увеличения призыва. Но в любом случае, в условиях действующего законодательства этот приказ вряд ли существенно поможет РФ увеличить ее боевые способности в Украине. Ведь Россия потеряла десятки тысяч военных, новых контрактиков - мало, а призывники, по крайней мере технически, не обязаны выполнять задачи за пределами территории РФ", - отмечают в разведке.

В обзоре разведки за 27 августа предполагалось, что Россия нарастила интенсивность огня на донецком направлении с целью оттянуть туда часть украинских сил с юга.

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Темы: Великобританиявойна
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