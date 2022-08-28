Якби на ЗАЕС зараз сталася аварія, радіація накрила б частину Росії – Енергоатом

Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС відповідно до рози вітрів на понеділок 29 серпня накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії

Джерело: Енергоатом

Деталі: Відомство зазначає, що у разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії.

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Такий прогноз на 29 серпня зробили фахівці Держатомрегулювання.

Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.

Також рекомендовано провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо; ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.

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Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

Для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

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