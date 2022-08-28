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Якби на ЗАЕС зараз сталася аварія, радіація накрила б частину Росії – Енергоатом

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 13:19
мапа: енергодар

Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС відповідно до рози вітрів на понеділок 29 серпня накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії

Джерело: Енергоатом

Деталі: Відомство зазначає, що у разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії.

Такий прогноз на 29 серпня зробили фахівці Держатомрегулювання.

Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.

Також рекомендовано провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо; ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.

Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

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Для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

Нагадаємо:

  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.
  • Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах.
  • Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків залишалися відключеними. 
  • Зараз два енергоблоки працюють.

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Теми: ЗАЕСвійнаЕнергоатомРосія
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