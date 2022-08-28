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Если бы на ЗАЭС сейчас произошла авария, радиация накрыла бы часть России – Энергоатом.

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 августа 2022, 13:19
карта: энергодар

Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник 29 августа накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России

Источник: Энергоатом

Детали: Ведомство отмечает, что в случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру на юго-восток в сторону России.

Такой прогноз на 29 августа сделали специалисты Госатомрегулирования.

Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае его появления применять защитные средства для органов дыхания.

Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.п.; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувку.

Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

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Для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.

Напомним:

  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети.
  • Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков оставались отключенными
  • Сейчас два энергоблока работают.

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Темы: ЗАЭСвойнаЭнергоатомРосcия
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