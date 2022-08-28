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ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління росіян в Херсоні та області – ОК Південь

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 15:46
гаубиця Мста-С, яку знищили ЗСУ, фото ілюстративне

Оперативне командування Південь повідомляє, що українські артилеристи вдарили по трьох пунктах управління російських військових в Херсоні та Дар’ївці.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на дані ОК Південь

Пряма мова Братчука: "Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці.

Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.

Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С".

Деталі: Зазначається, що міст та переправа через Інгулець перебувають під вогневим контролем українських військових, уражені і не функціонують.

Нагадаємо: ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів - в Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському.

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Теми: Херсонська областьобстрілвійнаРосія
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