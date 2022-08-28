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ВСУ ударили по трем пунктам управления россиян в Херсоне и области – ОК Юг

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 августа 2022, 15:46
ВСУ ударили по трем пунктам управления россиян в Херсоне и области – ОК Юг
гаубица Мста-С, уничтоженная ВСУ, фото иллюстративная

Оперативное командование Юг сообщает, что украинские артиллеристы ударили по трем пунктам управления российских военных в Херсоне и Дарьевке.

Источник: представитель Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на данные ОК Юг

Прямая речь Братчука: "Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке.

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Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.

Подтвержденные потери врага составляют 11 рашистов, 3 единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С".

Детали: Отмечается, что мост и переправа через Ингулец находятся под огневым контролем украинских военных, поражены и не функционируют.

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Напомним: ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов - в Дудчанах и Давыдовом Броде Херсонской области, а также полевой пункт боеснабжения в Воскресенском.

Темы: Херсонская областьобстрелвойнаРосcия
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