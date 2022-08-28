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На південно-східному напрямку ЗСУ збили ворожий безпілотник

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 16:24
скріншот відео повітряного командування "Центр"

Українські зенітники з командування "Центр" у неділю зранку збили ворожий безпілотник.

Джерело: повітряне командування "Центр"

Дослівно: "Сьогодні зранку, 28 серпня, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога".

Деталі: У командуванні зазначили, що у складі бойових розрахунків воюють цьогорічні випускники, "які вміло та влучно доводять свою навченість, набувають бойового досвіду та разом із прибувшим на підсилення досвідченим особовим складом б’ють ворога".

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