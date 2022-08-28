На юго-восточном направлении ВСУ сбили вражеский беспилотник

Украинские зенитчики из командования "Центр" в воскресенье утром сбили вражеский беспилотник.

Источник: воздушное командование "Центр"

Дословно: "Сегодня утром, 28 августа, воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" на юго-восточном направлении сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага".

Детали: В командовании отметили, что в составе боевых расчетов воюют выпускники этого года, "которые умело и точно доказывают свою обученность, приобретают боевой опыт и вместе с прибывшим на усиление опытным личным составом бьют врага".