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Кулеба їде до Швеції та Чехії для посилення тиску на Росію

"Європейська правда"Неділя, 28 серпня 2022, 17:33

На доручення президента Володимира Зеленського міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наступного тижня здійснить візити до Швеції та Чехії з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

Як передає "Європейська правда", про це в неділю повідомило міністерство закордонних справ.

У Стокгольмі Кулеба прибуде 29 серпня, де буде прийнятий прем’єр-міністеркою Магдаленою Андерссон, проведе переговори з міністеркою закордонних справ Анн Лінде, зустрінеться з керівництвом шведського парламенту Риксдагу та політичних партій Швеції.

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Основними темами переговорів стануть протидія російській агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства нашої держави в ЄС і відбудова України.

У Празі Дмитро Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 30-31 серпня, ключовими темами якої стануть візові обмеження для громадян РФ і восьмий санкційний пакет ЄС проти Росії.

Міністр окремо проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Грузії, Молдови та Кіпру. Він також візьме участь у Міжнародній конференції Форум 2000 "Актуальні виклики для демократії: якою має бути наша відповідь?"

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Глава МЗС України проведе двосторонні зустрічі з чеськими високопосадовцями – головою Сенату Мілошем Вистрчілом та головою Палати депутатів Маркетою Пекаровою Адамовою.

Як повідомлялося, глави міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі в Празі 30-31 серпня готуються підтримати призупинення угоди про спрощену видачу віз для громадян Росії.

Теми: Кулеба ДмитроШвеціяЧехіяРосія
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