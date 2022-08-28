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Кулеба едет в Швецию и Чехию для усиления давления на Россию

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 17:33

По поручению президента Владимира Зеленского министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на следующей неделе посетит Швецию и Чехию с целью консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию.

Как передает "Европейская правда", об этом в воскресенье сообщило министерство иностранных дел.

В Стокгольме Кулеба прибудет 29 августа, где будет принят премьер-министром Магдаленой Андерссон, проведет переговоры с министерством иностранных дел Анн Линде, встретится с руководством шведского парламента Риксдага и политических партий Швеции.

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Основными темами переговоров будут противодействие российской агрессии, дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная поддержка Украины, путь к членству нашего государства в ЕС и восстановление Украины.

В Праге Дмитрий Кулеба примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 30-31 августа, ключевой темой которой станут визовые ограничения для граждан РФ и восьмой санкционный пакет ЕС против России.

Министр отдельно проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Чехии, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Грузии, Молдовы и Кипра. Он также примет участие в Международной конференции Форум 2000 "Актуальные вызовы для демократии: каким должен быть наш ответ?"

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Глава МИД Украины проведет двусторонние встречи с чешскими чиновниками – главой Сената Милошем Выстрчилом и председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаревой Адамовой.

Как сообщалось, главы министерств иностранных дел стран Европейского Союза на неформальной встрече в Праге 30-31 августа готовятся поддержать приостановку соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам России.

Темы: Кулеба ДмитрийШвецияЧехияРосcия
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