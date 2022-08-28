Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на 5 напрямках – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 18:25
фото Генштабу ЗСУ

Українські військові відбили спроби наступу росіян на Харківському, Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області і Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Здійснив спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Борогодичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку ворог продовжував вогневий вплив біля Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. Завдав авіаційних ударів неподалік Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське. Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдав авіаційних ударів поблизу Полтавки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове. Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі", - повідомили в Генштабі.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижче за норму – Вітренко

відео, оновленоРосіяни вдарили 4 ракетами по Сарнах на Рівненщині

Зеленський присвоїв держнагороди міністрам, співакам, кварталівцям і журналістам УП і ЄП

На Тернопільщині зійшли вагони: рух низки поїздів обмежено

УПЛ: "Динамо" розгромно програло "Дніпру-1", "Шахтар" здобув першу перемогу

доповненоКиянам знову радять зачинити вікна: горить торф

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Генштаб
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках на Сході України
ЗСУ відбили ворожі наступи на шести напрямках – зведення Генштабу
Зведення Генштабу: Росіяни намагалися наступати на Бахмутському напрямку
Останні новини
05:25
Пропагандисти Кремля заявили, що Росія вже збила всіх українських льотчиків
04:18
ЗМІ: РФ випускала з Білорусі по Україні щонайменше 5 ракет
03:24
Головний дипломат ЄС: Заборона віз для всіх росіян навряд чи матиме достатньо підтримки
02:30
Маріуполь: Росіяни проводять "реконструкцію" Драмтеатру, аби приховати вбивство 600 цивільних
01:41
ОК "Південь": ЗСУ знищили російські "Ураган" і "Панцир"
00:50
Сумщина: Росіяни випустили по області майже сотню боєприпасів
00:11
На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова – джерело
23:54
У Швейцарії пропонують дозволити будівництво нових АЕС на тлі енергетичної кризи
23:21
Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижче за норму – Вітренко
23:00
Росіяни обстрілюють окупований Енергодар – мер
Усі новини...