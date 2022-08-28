ВСУ отразили попытки наступления оккупантов на 5 направлениях – сводка Генштаба

Украинские военные отразили попытки наступления россиян на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. В целях сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Новая Слобода, Нововасильевка, Искрисковщина и Турья Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.

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На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Рубежного. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Совершил попытку улучшения тактического положения неподалеку от Светличного, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Довгенького, Долины, Дибривного, Большой Камышевахи и Карнауховки.

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Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Борогодичного, понес потери и отброшен назад.

На Краматорском направлении враг продолжал огненное влияние возле Славянска, Верхнекаменского и Спирного. Нанес авиационные удары неподалеку от Григорьевки.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздоловка. Ударам авиации противника подверглись районы Кодемы и Яковлевки. Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Опытное, Орловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Красногоровка и Первомайское. Совершил неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы возле Угледара, Богоявленки, Большой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.

На Запорожском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времевки и Червоного. Нанес авиационные удары вблизи Полтавки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Николаев, Лупарево, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Большое Артаково, Андреевка, Ольгино, Княжевка, Тополино, Мирное, Квитневое, Веселый Кут и Лозовое. Ударам авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки. Фиксируется высокая активность вражеских разведывательных БПЛА.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. На некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе", - сообщили в Генштабе.