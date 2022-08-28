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Киевлянам снова рекомендуют закрыть окна: горит торф

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 18:40
Киевлянам снова рекомендуют закрыть окна: горит торф
иллюстративное фото ГСЧС

Из-за возгорания торфа в Киевской области жителям столицы рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Источник: КГГА, главное управление ГСЧС в Киевской области

Дословно: "В Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа.

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Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице".

Детали: В КГГА добавили, что на месте работает бригада ГУ ГСЧС Украины.

Там также напомнили, что делать в случаях задымления:

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  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открывании окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения утраты солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
  • если появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Вместе с тем, главное управление ГСЧС в Киевской области заявило, что по состоянию на 18:00 "никаких оснований для паники или волнений граждан нет", спасатели работают на двух направлениях, которые провоцируют задымление.

Дословно ГСЧС: "Во время мониторинга Бучанского района в с. Стоянка, спасатели обнаружили возгорание торфа отдельными ячейками на общей площади 0.6 га. На месте работают 36-я Государственная пожарно-спасательная часть г. Ирпень и 35-ДПРЧ г. Буча в составе 12 человек личного состава. Наблюдается задымление, но ситуация контролируемая.

В г. Вышгороде по ул. Кургузова продолжается пожар, горят горюче-смазочные вещества и покрышки. На месте работают спасатели. Ситуация под контролем спасателей".

Что предшествовало: 22 августа власти Киева рекомендовали горожанам закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за ухудшения качества воздуха.

Темы: Киевпожар
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