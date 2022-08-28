Зеленський: Україна обов’язково повернеться в Донецьк

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна повернеться в Донецьк та інші міста Донбасу.

Джерело: звернення президента

Деталі: Зеленський нагадав, що в останні вихідні літа в Україні відзначалися день міста Донецьк і День шахтаря, однак тепер Україні "не до свят".

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Пряма мова: "Донецьк завжди був одним з найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найбільш поважних професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований.

Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово.

А Україна повернеться, обовʼязково, життя повернеться, гідність людям Донбасу повернеться, можливість жити повернеться, можливість жити у безпеці і щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обовʼязково – в Криму".

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Деталі: Президент також запевнив, що окупанти відчують наслідки закритої наради, яка пройшла у неділю за участю представників сектору оборони і безпеки.

Пряма мова: "Всі питання, які ми розглядали, – важливі, але закриті, деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки у подальших діях наших захисників".