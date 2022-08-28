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Зеленский: Украина обязательно вернется в Донецк

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 21:48
Зеленский: Украина обязательно вернется в Донецк
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернется в Донецк и другие города Донбасса.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский напомнил, что в последние выходные лета в Украине отмечались день города Донецк и День шахтера, однако теперь Украине "не до праздников".

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Прямая речь: "Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен.

Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к кому-либо. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они – временно.

А Украина вернется, обязательно жизнь вернется, достоинство людям Донбасса вернется, возможность жить вернется, возможность жить в безопасности и счастливо. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией – на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно – в Крыму".

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Детали: Президент также заверил, что оккупанты ощутят последствия закрытого совещания, которое прошло в воскресенье с участием представителей сектора обороны и безопасности.

Прямая речь: "Все вопросы, которые мы рассматривали, важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят его последствия в дальнейших действиях наших защитников".

Темы: ЗеленскийДонецквойна
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