ЗМІ: РФ випускала з Білорусі по Україні щонайменше 5 ракет

28 серпня з Білорусі по території України було запущено щонайменше 5 ракет.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Як повідомляється, запуски відбулися з 19:29 до 19:39.

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О 19:14 із РФ через Мстиславль у повітряний простір Білорусі зайшли не менше 5 літаків ВКС РФ, серед яких зафіксовані надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М. Далі маршрут російської авіації проходив через Рогачов та Жовтневий район у Гомельській області.

Перший пуск був о 19:29 над Жовтневим районом у бік південного заходу, а потім літак одразу розвернувся у напрямку Могильова. Далі пуски ракет зафіксовані о 19:32 над Петриківським районом (теж Гомельська область), 19:35 над Жовтневим районом, 19:38 над Петриківським районом. Також звуки запусків ракет були чутні над Туровом та Мозирем.

Крім того, надходила інформація, що в період о 19:38-19:40 було чути звуки п'яти вибухів чи пусків ракет над Мікашевичами, Лунінцем та Століном. "Беларускі Гаюн" пише, що найімовірніше, це були звуки від випущених раніше ракет, але повторний пуск ракет не виключений.

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У період з 19:44 по 19:53 близько 5 літаків ВКС РФ повернулися через Мстиславль назад до РФ.

Нагадаємо: 28 серпня росіяни завдали 4 ракетних ударів по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині.