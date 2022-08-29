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СМИ: РФ выпускала из Беларуси по Украине не менее 5 ракет

Анастасия КалатурПонедельник, 29 августа 2022, 04:18
СМИ: РФ выпускала из Беларуси по Украине не менее 5 ракет
ФОТО: GETTY

28 августа из Беларуси по территории Украины было запущено не менее 5 ракет.

Источник: мониторинговая группа "Белорусский Гаюн"

Детали: Как сообщается, запуски состоялись с 19:29 до 19:39.

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В 19:14 из РФ через Мстиславль в воздушное пространство Беларуси вошли не менее 5 самолетов ВКС РФ, среди которых зафиксированы сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М. Далее маршрут российской авиации проходил через Рогачев и Октябрьский район в Гомельской области.

Первый пуск был в 19:29 над Октябрьским районом в сторону юго-запада, а затем самолет сразу развернулся в направлении Могилева. Дальше пуски ракет зафиксированы в 19:32 над Петриковским районом (тоже Гомельская область), 19:35 над Октябрьским районом, 19:38 над Петриковским районом. Также звуки запусков ракет были слышны над Туровом и Мозырем.

Кроме того, поступала информация, что в период в 19:38-19:40 слышались звуки пяти взрывов или пусков ракет над Микашевичами, Лунинцем и Столином. "Белорусский Гаюн" пишет, что вероятнее всего, это были звуки от выпущенных ранее ракет, но повторный пуск ракет не исключен.

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В период с 19:44 по 19:53 около 5 самолетов ВКС РФ вернулись через Мстиславль обратно в Россию.

Напомним: 28 августа россияне нанесли 4 ракетных удара по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине.

Темы: БеларусьвойнаРосcия
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