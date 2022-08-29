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ISW: Росія використовує стратегію Ірану, аби відстрочити візит МАГАТЕ на ЗАЕС

Анастасія КалатурПонеділок, 29 серпня 2022, 06:29
ISW: Росія використовує стратегію Ірану, аби відстрочити візит МАГАТЕ на ЗАЕС
ФОТО: GETTY

Росія  почала реалізовувати стратегії, аналогічні стратегіям Ірану, намагаючись, імовірно, відстрочити місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: 27 серпня видання  New York Times повідомило, що МАГАТЕ зібрало місію у складі голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та 13 експертів із "в основному нейтральних країн" для відвідування ЗАЕС для спостереження на  тижні. Список, зокрема, виключає Сполучені Штати та Велику Британію, яких Росія вважає несправедливо упередженими.

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ISW пише, що маніпуляції з громадянством інспекторів та нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ — це тактика, яку Іран вже давно використовує для приховування своїх перешкод інспекціям МАГАТЕ.

Нагадаємо: За даними NYT, до складу місії МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, але також представники Сербії та Китаю, до яких Україна ставиться з великою підозрою через їхні дружні відносини з Москвою. Інші члени – з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв'язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія/

Теми: РосіяЗАЕСМАГАТЕ
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