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ISW: Россия использует стратегию Ирана, чтобы отсрочить визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Анастасия КалатурПонедельник, 29 августа 2022, 06:29
ISW: Россия использует стратегию Ирана, чтобы отсрочить визит МАГАТЭ на ЗАЭС
ФОТО: GETTY

Россия начала реализовывать стратегии, аналогичные стратегиям Ирана, пытаясь, вероятно, отсрочить миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: 27 августа издание New York Times сообщило, что МАГАТЭ собрало миссию в составе главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов из "в основном нейтральных стран" для посещения ЗАЭС для наблюдения на неделе. Список, в частности, исключает Соединенные Штаты и Великобританию, которых Россия считает несправедливо пристрастными.

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ISW пишет, что манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ.

Напомним: По данным NYT, в состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши и Литвы, которых Украина считает дружественными, но также представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с большим подозрением из-за их дружеских отношений с Москвой. Другие члены – из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или поддерживали открытые каналы связи с Кремлем. К ним относятся Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония.

Темы: РосcияЗАЭСМАГАТЭ
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