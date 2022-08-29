Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти провалюють паспортизацію: у Бердянську роздали менше тисячі паспортів РФ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 серпня 2022, 11:47
Фото: "Центр національного спротиву"

Загарбникам не вдається легалізувати окупацію шляхом паспортизації населення, в окупованому Бердянську за два місяці паспорти РФ взяло менше 1% населення.

Джерело: сайт ССО "Центр національного спротиву"

Дослівно: "У Бердянську з липня й майже по кінець серпня російські паспорти отримало близько 800 осіб. зауважимо, що до війни в місті мешкало понад приблизно 113 тис. осіб, з них 88 тис. дорослого населення. Тобто російський паспорт за два місяці отримало менше відсотка мешканців".

Деталі: На окупованих територіях росіяни створюють штучну продовольчу кризу і блокують соцвиплати, щоб громадяни охочіше погоджувались брати паспорти, але це не дає ефекту – на російський документ немає "попиту".

Що було раніше: В окупованому Бердянську 26 серпня пролунав вибух – від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков. 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаУкраїнаРосіяБердянськ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоЗеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону

Українські війська відбили в росіян 4 села на півдні – CNN

Україна вручила Туреччині ноту через судно, що могло перевезти російські С-300 через Босфор

Зеленський про переговори з РФ: Вони все одно прийдуть за іншими територіями

Труханов заперечив, що хоче переговорів з РФ: будемо боротись до остаточної перемоги

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС сфокусується на трьох завданнях – МЗС

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Зеленський: Перемога України стане найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув
Глава ОВА опублікував наслідки ворожого обстрілу центру Харкова
РФ влаштовує "криваву виставу" в Енергодарі, щоб приховати свої "ядерні" злочини – ОП
Останні новини
22:54
відеоЗеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону
22:53
Болгарія почала переговори з РФ про газ, але заперечує зміну зовнішньої політики
22:28
В Москві арештували більше 100 "багатих і успішних", які зібралися на автопробіг
22:13
"Час повертатися!": Кулеба у Швеції закликав IKEA відновити діяльність в Україні
22:12
Українські війська відбили в росіян 4 села на півдні – CNN
22:04
Сербія зможе обійтися без російських енергоносіїв – Вучич
21:34
У Маріуполі виманили і підірвали патруль окупантів – радник мера
21:26
Білий дім відреагував на повідомлення про початок українського контрнаступу
21:22
Ціни на електроенергію в Європі вперше перевищили 1000 євро
21:20
У Бундесвері підтримують ідею Шольца про "Залізний купол" для Європи
Усі новини...