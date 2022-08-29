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Окупанти провалюють паспортизацію: у Бердянську роздали менше тисячі паспортів РФ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 серпня 2022, 11:47
Окупанти провалюють паспортизацію: у Бердянську роздали менше тисячі паспортів РФ
Фото: "Центр національного спротиву"

Загарбникам не вдається легалізувати окупацію шляхом паспортизації населення, в окупованому Бердянську за два місяці паспорти РФ взяло менше 1% населення.

Джерело: сайт ССО "Центр національного спротиву"

Дослівно: "У Бердянську з липня й майже по кінець серпня російські паспорти отримало близько 800 осіб. зауважимо, що до війни в місті мешкало понад приблизно 113 тис. осіб, з них 88 тис. дорослого населення. Тобто російський паспорт за два місяці отримало менше відсотка мешканців".

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Деталі: На окупованих територіях росіяни створюють штучну продовольчу кризу і блокують соцвиплати, щоб громадяни охочіше погоджувались брати паспорти, але це не дає ефекту – на російський документ немає "попиту".

Що було раніше: В окупованому Бердянську 26 серпня пролунав вибух – від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков. 

Теми: війнаУкраїнаРосіяБердянськ
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