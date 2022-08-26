В Бердянську підірвали "гауляйтера" – помер у лікарні

В окупованому Бердянську 26 серпня пролунав вибух – від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву "влади" Бердянська, РИА Новости

Деталі: Вибух пролунав поблизу оздоровчого центру "Криворізький гірник". Постраждав Олександр Колєсніков, якого загарбники призначили заступником начальника ДАІ Бердянська. Його доставили до лікарні з осколковими пораненнями.

Окупанти звинуватили Збройні сили України у замаху на життя Колєснікова.

Оновлено о 16:20: Російські ЗМІ повідомили, що Колєсніков помер від отриманих поранень.

Нагадаємо:

24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі внаслідок підриву авто загинув "гауляйтер" Іван Сушко.

23 серпня стало відомо, що у Херсонській області підірвали колаборанта , який займав посаду "заступника" так званого "глави департаменту внутрішньої політики" Ігоря Телегіна, однак він вижив.