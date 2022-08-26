В Бердянську підірвали "гауляйтера" – помер у лікарні

В окупованому Бердянську 26 серпня пролунав вибух – від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву "влади" Бердянська, РИА Новости

Деталі: Вибух пролунав поблизу оздоровчого центру "Криворізький гірник". Постраждав Олександр Колєсніков, якого загарбники призначили заступником начальника ДАІ Бердянська. Його доставили до лікарні з осколковими пораненнями.

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Окупанти звинуватили Збройні сили України у замаху на життя Колєснікова.

Оновлено о 16:20: Російські ЗМІ повідомили, що Колєсніков помер від отриманих поранень.

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