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Оккупанты проваливают паспортизацию: в Бердянске раздали менее тысячи паспортов РФ

Станислав ПогориловПонедельник, 29 августа 2022, 11:47
Фото: "Центр национального сопротивления"

Захватчикам не удается легализовать оккупацию путем паспортизации населения, в оккупированном Бердянске за два месяца паспорта РФ взяли менее 1% населения.

Источник: сайт ССО "Центр национального сопротивления"

Дословно: "В Бердянске с июля и почти до конца августа российские паспорта получили около 800 человек. Заметим, что до войны в городе проживало более 113 тыс. человек, из них 88 тыс. взрослого населения. То есть российский паспорт за два месяца получило меньше процента жителей".

Детали: На оккупированных территориях россияне создают искусственный продовольственный кризис и блокируют соцвыплаты, чтобы граждане охотнее соглашались брать паспорта, но это не дает эффекта – на российский документ нет спроса.

Что предшествовало: В оккупированном Бердянске 26 августа прогремел взрыв – от осколочных ранений скончался так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.

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Темы: войнаУкраинаРосcияБердянск
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