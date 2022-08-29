Оккупанты проваливают паспортизацию: в Бердянске раздали менее тысячи паспортов РФ

Захватчикам не удается легализовать оккупацию путем паспортизации населения, в оккупированном Бердянске за два месяца паспорта РФ взяли менее 1% населения.

Источник: сайт ССО "Центр национального сопротивления"

Дословно: "В Бердянске с июля и почти до конца августа российские паспорта получили около 800 человек. Заметим, что до войны в городе проживало более 113 тыс. человек, из них 88 тыс. взрослого населения. То есть российский паспорт за два месяца получило меньше процента жителей".

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Детали: На оккупированных территориях россияне создают искусственный продовольственный кризис и блокируют соцвыплаты, чтобы граждане охотнее соглашались брать паспорта, но это не дает эффекта – на российский документ нет спроса.

Что предшествовало: В оккупированном Бердянске 26 августа прогремел взрыв – от осколочных ранений скончался так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.