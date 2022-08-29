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"Азов" відкрив набір для нових бійців

Роман ПетренкоПонеділок, 29 серпня 2022, 12:12
Азов відкрив набір для нових бійців
азовці, скриншот з відео

"Азов" запрошує на службу до свого підрозділу в ЗСУ.

Джерело: ютуб-канал "ССО Азов"

Дослівно: "Нам потрібні добровольці, мотивовані та стресостійкі бійці, що готові повністю присвятити своє життя боротьбі та разом з нами здолати всі перешкоди на шляху до перемоги.

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Для чинних військовослужбовців є можливість переведення з інших частин.

Ми – велика братерська спільнота близьких за духом воїнів, об’єднаних колективною мотивацією до боротьби та надзвичайною жагою до переможних звитяг. Вірність кожного перевірена боєм, потом, кров’ю та часом.

Тут добре знають, що таке честь і гідність, а в своїх душах плекають лише найвищі моральні якості та найкращі людські чесноти. Адже все це й має містити в собі шляхетна мілітаристична еліта, до якої прагне кожен з бійців".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Бійці полку "Азов" записали привітання до Дня Незалежності на острові Хортиця у Запоріжжі. 

Теми: Азов Збройні сили
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