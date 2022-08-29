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"Азов" открыл набор для новых бойцов

Роман ПетренкоПонедельник, 29 августа 2022, 12:12
Азов открыл набор для новых бойцов
азовцы, скриншот с видео

"Азов" приглашает на службу в свое подразделение в ВСУ.

Источник: ютуб-канал "ССО Азов"

Дословно: "Нам нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и вместе с нами преодолеть все препятствия на пути к победе.

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Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей.

Мы – большое братское сообщество близких по духу воинов, объединенных коллективной мотивацией к борьбе и чрезвычайной жаждой победных доблестей. Верность каждого проверена боем, потом, кровью и временем.

Здесь хорошо знают, что такое честь и достоинство, а в своих душах лелеют только самые высокие нравственные качества и лучшие человеческие добродетели. Ведь все это и должно включать в себя благородная милитаристическая элита, к которой стремится каждый из бойцов".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Бойцы полка "Азов" записали поздравления ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье.

Темы: АзовВооруженные силы
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