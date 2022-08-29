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"Референдум" на Запоріжжі: на окупованих територіях живе 35% населення області – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 12:36
Мелітополь на Запоріжжі, фото з РИА Новости

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що 65% населення Запорізької області перебуває на підконтрольній Україні території, тобто окупанти можуть організувати "референдум", залучивши не більше 35%. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 29 серпня 

Пряма мова: "У нас майже дві третини (65%) населення області знаходиться на підконтрольній Україні території. Навіть з цієї точки зору говорити про це (референдум - ред.) – недоречно.

Референдум для Росії – одна людина підійшла до дзеркала, сама себе спитала та сама зробила. Ми називаємо це інформаційною спецоперацією для легитмізації своєї присутності на окупованих територіях".

Деталі: Старух нагадав, що дату проведення так званого "референдуму" Росія з квітня переносила вже кілька разів. 

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Теми: Запорізька областьЗапоріжжяРосіяреферендум
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