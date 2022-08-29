Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Референдум" на Запорожье: на оккупированных территориях живет 35% населения области – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 12:36
Мелитополь на Запорожье, фото с РИА Новости

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что 65% населения Запорожской области находится на подконтрольной Украине территории, то есть оккупанты могут организовать "референдум", привлекая к участию не более 35%.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 29 августа

Прямая речь: "У нас почти две трети (65%) населения области находится на подконтрольной Украине территории. Даже с этой точки зрения говорить об этом (референдуме – ред.) – неуместно.

Референдум для России – один человек подошел к зеркалу, сам себя спросил и сам сделал.. Мы называем это информационной спецоперацией по легитимизации своего присутствия на оккупированных территориях".

Детали: Старух напомнил, что дату проведения так называемого "референдума" Россия с апреля переносила уже несколько раз.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Запорожская областьЗапорожьеРосcияреферендум
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам

видеоЗеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы

Украина вручила Турции ноту из-за судна, которое могло перевезти российские С-300 через Босфор

Зеленский о переговорах с РФ: Они все равно придут за другими территориями

Труханов возразил, что хочет переговоров с РФ: будем бороться до окончательной победы

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Запорожская область
Орехов на Запорожье обстреливали 14 часов: у двоих детей контузии
В оккупированной Михайловке нашли мертвым еще и "начальника полиции"
Женщину и ее двоих детей россияне убили на Запорожье – ОВА
Последние новости
00:15
В Словакии "простились" с МиГ-29, которые может получить Украина
23:58
По Сумщине за день было 43 "прилета" из САУ и минометов
23:53
Боррель рассказал, каким может быть решение ЕС по выдаче виз россиянам
23:39
Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам
23:31
Разведка США изучает секретные документы, изъятые из резиденции Трампа
22:54
видеоЗеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы
22:53
Болгария начала переговоры с РФ о газе, но отрицает изменение внешней политики
22:28
В Москве арестовали более 100 "богатых и успешных", собравшихся на автопробег
22:13
"Время возвращаться!": Кулеба в Швеции призвал IKEA возобновить деятельность в Украине
22:12
Украинские войска отбили у россиян 4 села на юге – CNN
Все новости...