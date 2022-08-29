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"Референдум" на Запорожье: на оккупированных территориях живет 35% населения области – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 12:36
Референдум на Запорожье: на оккупированных территориях живет 35% населения области – ОВА
Мелитополь на Запорожье, фото с РИА Новости

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что 65% населения Запорожской области находится на подконтрольной Украине территории, то есть оккупанты могут организовать "референдум", привлекая к участию не более 35%.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 29 августа

Прямая речь: "У нас почти две трети (65%) населения области находится на подконтрольной Украине территории. Даже с этой точки зрения говорить об этом (референдуме – ред.) – неуместно.

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Референдум для России – один человек подошел к зеркалу, сам себя спросил и сам сделал.. Мы называем это информационной спецоперацией по легитимизации своего присутствия на оккупированных территориях".

Детали: Старух напомнил, что дату проведения так называемого "референдума" Россия с апреля переносила уже несколько раз.

Темы: Запорожская областьЗапорожьеРосcияреферендум
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