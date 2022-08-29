У Херсоні та області знову зникла електроенергія – ЗМІ
Понеділок, 29 серпня 2022, 13:29
В окупованому російськими військами Херсоні та в деяких частинах області 29 серпня спостерігаються перебої із світлом.
Джерело: Суспільне, РИА Новости
Дослівно: "У Херсоні та області відсутнє електропостачання, повідомляють кореспонденти Суспільного".
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Деталі: За інформацією російських ЗМІ, причиною припинення електропостачання є аварія підстанції.
Передісторія:
- 28 серпня мешканці Херсонської області також тимчасово була без світла.
- 25 серпня через обстріли з боку росіян припинилося водопостачання та електропостачання у Херсон, Мелітополь, Енергодар та низку інших міст.
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