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У Херсоні та області знову зникла електроенергія – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 13:29
електропоора, SAI AUNG MAIN/AFP VIA GETTY IMAGES

В окупованому російськими військами Херсоні та в деяких частинах області 29 серпня спостерігаються перебої із світлом. 

Джерело: Суспільне, РИА Новости

Дослівно: "У Херсоні та області відсутнє електропостачання, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Деталі: За інформацією російських ЗМІ, причиною припинення електропостачання є аварія підстанції.  

Передісторія: 

  • 28 серпня мешканці Херсонської області також тимчасово була без світла.
  • 25 серпня через обстріли з боку росіян припинилося водопостачання та електропостачання у Херсон, Мелітополь, Енергодар та низку інших міст.

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Теми: енергетикаХерсонХерсонська областьокупація
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