Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні та області знову зникла електроенергія – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 13:29
У Херсоні та області знову зникла електроенергія – ЗМІ
електропоора, SAI AUNG MAIN/AFP VIA GETTY IMAGES

В окупованому російськими військами Херсоні та в деяких частинах області 29 серпня спостерігаються перебої із світлом. 

Джерело: Суспільне, РИА Новости

Дослівно: "У Херсоні та області відсутнє електропостачання, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Реклама:

Деталі: За інформацією російських ЗМІ, причиною припинення електропостачання є аварія підстанції.  

Передісторія: 

  • 28 серпня мешканці Херсонської області також тимчасово була без світла.
  • 25 серпня через обстріли з боку росіян припинилося водопостачання та електропостачання у Херсон, Мелітополь, Енергодар та низку інших міст.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: енергетикаХерсонХерсонська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
енергетика
Держава має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами – Зеленський
Дефіцит електроенергії: у середу Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи
У Норвегії запрацювала найбільша у світі плавуча вітрова електростанція
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: