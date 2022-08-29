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В Херсоне и области снова исчезла электроэнергия – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 13:29
В Херсоне и области снова исчезла электроэнергия – СМИ
электропоора, SAI AUNG MAIN/AFP VIA GETTY IMAGES

В оккупированном российскими войсками Херсоне и некоторых регинах области 29 августа перебои со светом.

Источник: Суспильне, РИА Новости

Дословно: "В Херсоне и области отсутствует электроснабжение, сообщают корреспонденты Общественного".

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Детали: По информации российских СМИ, причиной прекращения электроснабжения является авария подстанции.

Предыстория:

  • 28 августа жители Херсонской области также были временно без света.
  • 25 августа из-за обстрелов со стороны россиян прекратилось водоснабжение и электроснабжение в Херсон, Мелитополь, Энергодар и ряд других городов.

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Темы: энергетикаХерсонХерсонская областьоккупация
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