В Енергодарі, Мелітополі й Херсоні зникло світло, ЗАЕС "перепідключили"

В окупованому росіянами Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, після обстрілу немає водопостачання та електропостачання.

Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, представник Херсонської облради Юрій Соболевський та РИА Новости

Пряма мова Орлова: "Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води".

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Деталі: Законна влада Енергодару з’ясовує, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом.

Тим часом "РИА Новости" з посиланням на окупаційну владу повідомляють, що на Запорізькій АЕС після збою електропостачання спрацювали системи безпеки – і "було здійснено перепідключення".

Мелітополь, Херсон та деякі населені пункти Херсонської області також знеструмлені. Водопостачання у Херсоні відключилося.

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Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив: "Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку". Окупанти нібито обіцяють відновити енергопостачання протягом двох днів.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко з приводу подій в Енергодарі повідомив, що окупанти "палять ліс неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги Каховського водосховища".

Оновлення: Пізніше у четвер окупанти заявили, що енергозабезпечення у Запорізькій та Херсонській областях відновлено.