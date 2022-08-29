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Пєсков каже, що Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 серпня 2022, 13:50
Пєсков каже, що Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитри Пєсков заявив, що Росія не має наміру демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Пєскова: "Про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС не йдеться".

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Деталі, Він додав, що місія МАГАТЕ приїде на ЗАЕС з української сторони, За його словами, відповідно, забезпечувати її безпеку буде України.

Також речник президент РФ додав, що "модальності" місії МАГАТЕ обговорюватимуться на місці.

Що було раніше: 29 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що під його керівництвом делегація МАГАТЕ відправилася на Запорізьку АЕС. За його словами "ми повинні забезпечити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта".

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Теми: війнаЗАЕСРосіяУкраїна
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