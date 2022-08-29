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Пєсков каже, що Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 серпня 2022, 13:50
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитри Пєсков заявив, що Росія не має наміру демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Пєскова: "Про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС не йдеться".

Деталі, Він додав, що місія МАГАТЕ приїде на ЗАЕС з української сторони, За його словами, відповідно, забезпечувати її безпеку буде України.

Також речник президент РФ додав, що "модальності" місії МАГАТЕ обговорюватимуться на місці.

Що було раніше: 29 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що під його керівництвом делегація МАГАТЕ відправилася на Запорізьку АЕС. За його словами "ми повинні забезпечити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта".

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Теми: війнаЗАЕСРосіяУкраїна
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