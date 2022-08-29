Місія МАГАТЕ направляється на Запорізьку АЕС – гендиректор агентства

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що під його керівництвом делегація МАГАТЕ відправилася на Запорізьку АЕС.

Джерело: Гроссі у Twitter

Пряма мова: "Цей день настав, місія МАГАТЕ щодо підтримки та допомоги зараз уже в дорозі на Запорізьку АЕС.

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Ми повинні забезпечити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС пізніше цього тижня".

Що було раніше: За даними NYT, до складу місії МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, але також представники Сербії та Китаю, до яких Україна ставиться з великою підозрою через їхні дружні відносини з Москвою. Інші члени – з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв'язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія.

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