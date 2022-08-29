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Місія МАГАТЕ направляється на Запорізьку АЕС – гендиректор агентства

Альона Мазуренко Понеділок, 29 серпня 2022, 08:01
Місія МАГАТЕ направляється на Запорізьку АЕС – гендиректор агентства

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що під його керівництвом делегація МАГАТЕ відправилася на Запорізьку АЕС.

Джерело: Гроссі у Twitter

Пряма мова: "Цей день настав, місія МАГАТЕ  щодо підтримки та допомоги зараз уже в дорозі на Запорізьку АЕС.

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Ми повинні забезпечити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС пізніше цього тижня".

Що було раніше: За даними NYT, до складу місії МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, але також представники Сербії та Китаю, до яких Україна ставиться з великою підозрою через їхні дружні відносини з Москвою. Інші члени – з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв'язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко.
  • 5 серпня російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС. 11 серпня російські війська 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕ
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