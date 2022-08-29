Песков говорит, что Россия не собирается демилитаризировать зону вокруг ЗАЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Пескова: "О создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС речь не идет".

Детали: Он добавил, что миссия МАГАТЭ приедет на ЗАЭС с украинской стороны. По его словам, соответственно, обеспечивать ее безопасность будет Украина.

Также спикер президент РФ добавил, что "модальности" миссии МАГАТЭ будут обсуждаться на месте.

Что предшествовало: 29 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что под его руководством делегация МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС. По его словам, "мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта".