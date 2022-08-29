Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Песков говорит, что Россия не собирается демилитаризировать зону вокруг ЗАЭС

Станислав ПогориловПонедельник, 29 августа 2022, 13:50
Песков говорит, что Россия не собирается демилитаризировать зону вокруг ЗАЭС
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Пескова: "О создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС речь не идет".

Реклама:

Детали: Он добавил, что миссия МАГАТЭ приедет на ЗАЭС с украинской стороны. По его словам, соответственно, обеспечивать ее безопасность будет Украина.

Также спикер президент РФ добавил, что "модальности" миссии МАГАТЭ будут обсуждаться на месте.

Что предшествовало: 29 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что под его руководством делегация МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС. По его словам, "мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЗАЭСРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: