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Доцент з вишу Поплавського переправляв чоловіків за кордон як "польських студентів" - джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 серпня 2022, 15:08
Доцент з вишу Поплавського переправляв чоловіків за кордон як польських студентів - джерело
фото прокуратури

У Києві викрили незаконну схему переправлення чоловіків через кордон під видом "польських студентів", силовики затримали доцента кафедри столичного вишу.

Джерело: Київська міська прокуратура, поліція Києва, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, доцент кафедри одного з університетів, екснауковець НАН України організував схему переправлення за кордон осіб призовного віку як "польських студентів".

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Підозрюваний обіцяв чоловікам, які мешкають у Києві та підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів – запрошень на навчання, студентських квитків та довідок про навчання у вищому навчальному закладі Польщі. Вартість такої послуги він оцінював у 1500 євро з людини".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про співробітника Київського національного університету культури і мистецтв.

Правоохоронці зафіксували факти одержання ним коштів за 2 осіб. Під час передачі останнього траншу його затримали на території однієї із столичних АЗС.

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Загальна сума одержаних ним коштів становить 3 000 євро.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого було вилучено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значну суму коштів.

З’ясувалося також, що 41-річний чоловік має судимість - за скоєння автопригоди - та наразі перебуває на випробувальному терміні.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 208 000 гривень.

Підозрюваному загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Нагадаємо: 28 серпня Держприкордонслужба повідомила, що в "Устилузі" водій та пасажир намагалися виїхати до Польщі з фальшивими документами про навчання за кордоном.

Теми: Київпрокуратураполіція
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