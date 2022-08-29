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Доцент из вуза Поплавского переправлял мужчин за границу как "польских студентов" - источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 августа 2022, 15:08
Доцент из вуза Поплавского переправлял мужчин за границу как польских студентов - источник

В Киеве разоблачили незаконную схему переправки мужчин через границу под видом "польских студентов", силовики задержали доцента кафедры столичного вуза.

Источник: Киевская городская прокуратура, полиция Киева, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "По данным следствия, доцент кафедры одного из университетов, экс-ученый НАН Украины организовал схему переправки за границу лиц призывного возраста как "польских студентов".

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Подозреваемый обещал мужчинам, проживающим в Киеве и подлежащим мобилизации, помощь в изготовлении поддельных документов – приглашений на обучение, студенческих билетов и справок об обучении в высшем учебном заведении Польши. Стоимость такой услуги он оценивал в 1500 евро с человека.

Детали: По данным источника УП, речь идет о сотруднике Киевского национального университета культуры и искусств.

Правоохранители зафиксировали факты получения им средств за 2 человек. Во время передачи последнего транша он был задержан на территории одной из столичных АЗС.

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Общая сумма полученных средств составляет 3 000 евро.

Во время обысков по месту жительства задержанного были изъяты документация, банковские карты, компьютерная техника и значительная сумма средств.

Выяснилось также, что у 41-летнего мужчины есть судимость - за совершение ДТП - и сейчас он находится на испытательном сроке.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 208 000 гривен.

Подозреваемому грозит от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Также правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

Напомним: 28 августа Госпогранслужба сообщила, что в "Устилуге" водитель и пассажир пытались выехать в Польшу с фальшивыми документами об обучении за границей.

Темы: Киевпрокуратураполиция
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