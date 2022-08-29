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У Сарнах викрили росіянку, яка зливала рух українських військових

Роман ПетренкоПонеділок, 29 серпня 2022, 15:54
У Сарнах викрили росіянку, яка зливала рух українських військових
сарни, фото з вікіпедії

Жителька Сарн, які вже неодноразово були обстріляні росіянами, фіксувала та зливала таємну інформацію про рух військових та техніки ЗСУ.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура

Деталі: Зокрема, за даними досудового розслідування, жінка, яка є громадянкою РФ, але багато років проживає на Рівненщині, здійснювала фотофіксацію руху військової техніки та військовослужбовців вулицями Сарн.

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Пізніше у WhatsApp підозрювана надсилала ці фото із коментарем щодо напрямку руху Збройних сил невстановленим особам. Інформація про такі рухи була таємною та офіційно не повідомлялася.

Крім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до України, сарненчанка заперечувала обстріли ЗС РФ мирного населення та підтримувала так звану "спецоперацію", заперечувала та не визнавала збройну агресію держави-окупанта.

Нагадаємо: 28 серпня росіяни завдали ракетних ударів по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни.

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Теми: Рівненська областьвійнаколабораціядержзрада
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