В Сарнах разоблачили россиянку, которая сливала движение украинских военных

Жительница Сарны, которые уже неоднократно были обстреляны россиянами, фиксировала и сливала тайную информацию о движении военных и техники ВСУ.

Источник: Ровенская областная прокуратура

Детали: В частности, по данным досудебного расследования, женщина, которая является гражданкой РФ, но много лет проживает в Ровенской области, осуществляла фотофиксацию движения военной техники и военнослужащих по улицам Сарн.

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Позже в WhatsApp подозреваемая присылала эти фото с комментарием по направлению движения Вооруженных сил неустановленным лицам. Информация о таких движениях была секретной и официально не сообщалась.

Кроме этого, исповедуя пророссийские взгляды и неприязнь к Украине, сарненчанка отрицала обстрелы ВС РФ мирного населения и поддерживала так называемую "спецоперацию", отрицала и не признавала вооруженную агрессию оккупанта.

Напомним: Россияне нанесли ракетные удары по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине.