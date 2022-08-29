Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сарнах разоблачили россиянку, которая сливала движение украинских военных

Роман ПетренкоПонедельник, 29 августа 2022, 15:54
В Сарнах разоблачили россиянку, которая сливала движение украинских военных
сарны, фото с википедии

Жительница Сарны, которые уже неоднократно были обстреляны россиянами, фиксировала и сливала тайную информацию о движении военных и техники ВСУ.

Источник: Ровенская областная прокуратура

Детали: В частности, по данным досудебного расследования, женщина, которая является гражданкой РФ, но много лет проживает в Ровенской области, осуществляла фотофиксацию движения военной техники и военнослужащих по улицам Сарн.

Реклама:

Позже в WhatsApp подозреваемая присылала эти фото с комментарием по направлению движения Вооруженных сил неустановленным лицам. Информация о таких движениях была секретной и официально не сообщалась.

Кроме этого, исповедуя пророссийские взгляды и неприязнь к Украине, сарненчанка отрицала обстрелы ВС РФ мирного населения и поддерживала так называемую "спецоперацию", отрицала и не признавала вооруженную агрессию оккупанта.

Напомним: Россияне нанесли ракетные удары по объекту военной инфраструктуры в городе Сарны на Ровенщине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Ровенская областьвойнаколлаборационизмгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Ровенская область
На границе Ровенщины и Беларуси увеличили количество постов и заложили десятки тысяч мин − Наев
Враг атаковал нефтебазу в Ровенской области – ОВА
Ровенского военкома, который избил подчиненного, арестовали
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: