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Окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва: 2 загиблих, 24 поранених

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 серпня 2022, 19:08
ВІТАЛІЙ КІМ. ФОТО УП

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в результаті обстрілів окупантами житлових кварталів Миколаєва є загиблі. За його даними, наразі відомо про 2 загиблих та 24 поранених.

Джерело: Віталій Кім у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Кіма: "Тварини окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках".

Деталі: Він закликав мешканців продовжувати перебувати в укриттях.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про 2 загиблих і 5 поранених.

Пряма мова Сєнкевича: " Миколаїв. Інформація станом на 16:30. Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники".

Після відбою повітряної тривого Кім повідомив, що кількість поранених зросла до 11 чоловік, вбитих - двоє. Він уточнив, що зі сторони окупантів до міста долетіло 12 ракет, хоча випущено було більше.

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Станом на вечір, повідомив Кім, кількість поранених зросла до 24 людей, загинуло 2 людини.

Що було раніше: Зараз у Миколаєві та тимчасово окупованому Херсоні лунають потужні вибухи, місцеве населення закликають перебувати в укриттях.

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Теми: війнаМиколаївУкраїнаРосія
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