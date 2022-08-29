Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: 2 погибших, 24 раненых

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрелов оккупантами жилых кварталов Николаева есть погибшие. По его данным, в настоящее время известно о 2 погибших и 24 раненых.

Источник: Виталий Ким в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Кима: "Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах".

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Детали: Он призвал жителей продолжать находиться в укрытиях.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о 2 погибших и 24 раненых.

Прямая речь Сенкевича: "Николаев. Информация по состоянию на 16:30. Есть попадание в жилые дома и учебные заведения. Известно о 2 погибших и 5 раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики".

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После отбоя воздушного тревога Ким сообщил, что количество раненых возросло до 11 человек, убитых - двое. Он уточнил, что со стороны оккупантов до города долетело 12 ракет, хотя было выпущено больше.

По состоянию на вечер, сообщил Ким, количество раненых возросло до 24 человек, погибли 2 человека.

Что предшествовало: Сейчас в Николаеве и временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы, местное население призывают находиться в укрытиях.