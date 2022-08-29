У Миколаєві та Херсоні лунають потужні вибухи
У Миколаєві та тимчасово окупованому Херсоні лунають потужні вибухи, місцеве населення закликають перебувати в укриттях.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, Суспільне
Пряма мова Сєнкевича: "У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття".
Деталі: Крім того, повідомляють, що у Херсоні чутно звуки вибухів.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про щільний обстріл центра міста: "Є ще виходи ракет. Не виходимо із сховища".
Оновлено: Кім додав, що окупанти у Миколаєві обстрілюють житлові будинки. За його словами, є загиблий перехожий та цивільні у будинках.
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що у місті лунає сирена та чутно звуки вибухів.
Нагадаємо:
- 29 серпня оперативне командування "Південь" підтвердила, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.
- Збройні сили України 29 серпня завдали удару по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, куди окупанти стягнули техніку та живу силу.
- В окупованій Новій Каховці на Херсонщині 29 серпня оголосили "евакуацію з робочих місць".