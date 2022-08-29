У Миколаєві та Херсоні лунають потужні вибухи

У Миколаєві та тимчасово окупованому Херсоні лунають потужні вибухи, місцеве населення закликають перебувати в укриттях.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, Суспільне

Пряма мова Сєнкевича: "У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття".

Деталі: Крім того, повідомляють, що у Херсоні чутно звуки вибухів.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про щільний обстріл центра міста: "Є ще виходи ракет. Не виходимо із сховища".

Оновлено: Кім додав, що окупанти у Миколаєві обстрілюють житлові будинки. За його словами, є загиблий перехожий та цивільні у будинках.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що у місті лунає сирена та чутно звуки вибухів.

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