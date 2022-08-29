ЗМІ опублікували перехоплення розмов російських пілотів під час обстрілу Сарн у неділю

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" опублікувало аудіоперехоплення, на якому російські пілоти спілкуються під час обстрілу України з території Білорусі.

Джерело: повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Увечері 28 серпня з повітряного простору Білорусі надзвуковими ракетоносцями-бомбардувальниками Ту-22М ВКС РФ було завдано ракетного удару територією України… у період з 19:29 до 19:39 було випущено мінімум 5 ракет.

Запуски ракет зафіксовано над Жовтневим та Петриківським районами (Гомельська область). Звуки запусків ракет були чутні над Туровом та Мозирем".

Деталі: Запуски здійснювалися щонайменше 5-ма літаками ВКС РФ, які зайшли в повітряний простір Білорусі в районі м. Мстиславль (Могилівська область) і пробувши над територією РБ близько 40 хвилин повернулися до РФ через той же район.

На записах, чути як пілоти підтверджують, що "відпрацювали" по цілях. "Ви по будівлі відпрацювали? Так, відпрацьовуємо", - кажуть пілоти бортів ВКС РФ.

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Пізніше з'ясувалося, ракети потрапили в об'єкт військової інфраструктури у Сарнах Рівненської області України.

За словами голови Рівненської ОВ Віталія Коваля, в об'єкт потрапили 4 ракети. Ударною хвилею пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів: житлові будинки та приміщення районної лікарні.