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СМИ опубликовали перехват разговоров российских пилотов во время обстрела Сарны в воскресенье

Александр ШумилиПонедельник, 29 августа 2022, 16:19
Фото иллюстративное

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" опубликовала аудиоперехват, на котором российские пилоты общаются при обстреле Украины с территории Беларуси.

Источник: сообщение мониторинговой группы "Белорусский Гаюн"

Дословно: "Вечером 28 августа из воздушного пространства Беларуси сверхзвуковыми ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-22М ВКС РФ был нанесен ракетный удар по территории Украины… в период с 19:29 до 19:39 было выпущено минимум 5 ракет.

Запуски ракет зафиксированы над Октябрьским и Петриковским районами (Гомельская область). Звуки запусков ракет были слышны над Туровом и Мозырем".

Детали: Запуски осуществлялись по меньшей мере 5 самолетами ВКС РФ, которые зашли в воздушное пространство Беларуси в районе г. Мстиславль (Могилевская область) и пробыв над территорией РБ около 40 минут вернулись в РФ через тот же район.

На записях, слышно как пилоты подтверждают, что "отработали" по целям. "Вы по зданию отработали? Да, отрабатываем", - говорят пилоты бортов ВКС РФ.

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Позже выяснилось, что ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Сарнах Ровенской области Украины.

По словам главы Ровенской ОВ Виталия Коваля, в объект попали 4 ракеты. Ударной волной повреждено около 30 гражданских объектов: жилых домов и помещений районной больницы.

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Темы: Беларусьавиа
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