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Украинцев на оккупированных территориях просят срочно эвакуироваться – ОК "Юг"

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 16:39
Украинцев на оккупированных территориях просят срочно эвакуироваться – ОК Юг
Эвакуация, фото с телеграмА УЗ

Украинцев на временно оккупированных территориях, в частности юга, призывают срочно эвакуироваться, ведь "развитие событий идет мощно и динамично".

Источник: глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина" 29 августа и заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Детали: По словам Гуменюк, "развитие событий сейчас очень мощное, ситуация динамично меняется", поэтому жителям оккупированных Россией территорий следует эвакуироваться как можно быстрее или найти укрытие, где переждать бои.

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В Херсонском облсовете также призывают украинцев находиться поближе к безопасным местам, сделать запасы пищи/воды, проверить аптечки. Если рядом расположен военный объект врага, следует переехать.

Темы: Херсонская областьЗапорожская область
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