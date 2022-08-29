Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС висловив очікування від нового закону "Про медіа" в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 19:45
ЄС висловив очікування від нового закону Про медіа в Україні
Фото з Twitter EU in Ukraine

Представництво ЄС в Україні заявило, що новий закон "Про медіа", який планує розглянути ВР, має забезпечити конкурентний медіа-ринок з чіткими правилами для всіх, незалежним регулятором та повинен відповідати аудіовізуальній директиві ЄС.

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми вітаємо плани розглянути проєкт нового закону "Про медіа" Верховною радою. Це важливо для наступних кроків на шляху України до ЄС. Закон має забезпечити конкурентний медіа-ринок з чіткими правилами для всіх, незалежним регулятором, відповідати аудіовізуальній директиві ЄС", - сказано у повідомленні. 

Реклама:

Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Розгляд законопроєкту в першому читанні запланований на вівторок, 30 серпня.

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "ЄП" висловила впевненість, що цей закон буде ухвалений, бо, за її словами, "навіть ті депутати, які не готові прямо зараз віддати голос, не сумніваються в тому, що ухвалення закону потрібне".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Шлях до ЄС. Що має зробити Україна, щоби почати переговори про членство

Теми: ЗМІзаконодавствоЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ЗМІ
Такої війни ще не було, тому вся аналітика у ЗМІ поверхнева і може бути небезпечна − Данілов
Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі
В онлайн-ЗМІ Болгарії втричі побільшало російської пропаганди
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: