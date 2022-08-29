ЄС висловив очікування від нового закону "Про медіа" в Україні

Представництво ЄС в Україні заявило, що новий закон "Про медіа", який планує розглянути ВР, має забезпечити конкурентний медіа-ринок з чіткими правилами для всіх, незалежним регулятором та повинен відповідати аудіовізуальній директиві ЄС.

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми вітаємо плани розглянути проєкт нового закону "Про медіа" Верховною радою. Це важливо для наступних кроків на шляху України до ЄС. Закон має забезпечити конкурентний медіа-ринок з чіткими правилами для всіх, незалежним регулятором, відповідати аудіовізуальній директиві ЄС", - сказано у повідомленні.

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Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Розгляд законопроєкту в першому читанні запланований на вівторок, 30 серпня.

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "ЄП" висловила впевненість, що цей закон буде ухвалений, бо, за її словами, "навіть ті депутати, які не готові прямо зараз віддати голос, не сумніваються в тому, що ухвалення закону потрібне".

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