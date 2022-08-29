ЕС выразил ожидания от нового закона "О медиа" в Украине

Представительство ЕС в Украине заявило, что новый закон "О медиа", который планирует рассмотреть ВР, должен обеспечить конкурентный медиа-рынок с четкими правилами для всех, независимым регулятором и должен соответствовать аудиовизуальной директиве ЕС.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы приветствуем планы рассмотреть проект нового закона "О медиа" Верховной радой. Это важно для следующих шагов на пути Украины к ЕС. Закон должен обеспечить конкурентный медиа-рынок с четкими правилами для всех, независимым регулятором, соответствовать аудиовизуальной директиве ЕС", - сказано в сообщении.

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Одобрение закона "О медиа" является одним из критериев, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на вторник, 30 августа.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "ЕП" выразила уверенность, что этот закон будет принят, потому что, по ее словам, "даже те депутаты, которые не готовы прямо сейчас отдать голос, не сомневаются в том, что принятие закона нужно".

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