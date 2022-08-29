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У Словаччині нагородили український народ за участь у повстанні 1944 року і стійкість у війні з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 19:53

У день національного свята Словаччини, коли відзначають Словацьке національне повстання, міністр оборони країни вручив аташе з питань оборони при посольстві України нагороду українському народу.

Про це повідомило посольство України у Словаччині в понеділок, пише "Європейська правда".

Нагороду українському народу було вручено за участь українців у Словацькому національному повстанні та звільненні Словаччини, а також за стійкість, незламність і нескореність українського народу у війні з російськими окупантами.  

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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вручив нагороду аташе з питань оборони при посольстві України в Богдану Харчуку. 

Вручення відбулося в рамках урочистостей та церемонії покладання вінків в місті Банська Бистриця.

В заході брали участь президентка Зузана Чапутова, голова Нацради Боріс Коллар, прем’єр-міністр Едуард Геґер, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Словаччині, та ветерани, безпосередні учасники Словацького національного повстання.

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Словацьке національне повстання почалося 29 серпня 1944 року у місті Банська Бистриця та охопило значну територію Словаччини. Воно було організоване словацькими силами спротиву та спрямоване проти режиму Першої Словацької республіки періоду Другої світової війни. Було повністю придушене 28 жовтня того ж року за допомогою військ СС та Вермахту. 

На думку глави словацького уряду, під час війни в Україні Словаччина зайняла правильний бік історії.

Теми: СловаччинаісторіявійнаУкраїна
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